Kandidat SDS je zaposlen v podjetju IBM kot sistemski inženir za sisteme UNIX. V preteklosti je izvajal tudi izobraževanja na mednarodnih tečajih s področja UNIX tehnologije programiranja. Je poročen oče petih otrok, ki je v prostem času član lovskega, gasilskega in kulturnega društva ter skavt. Merzel je očitno vsestranski človek, saj je 18 let zborovodja moškega pevskega zbora in pet let otroškega zbora, igra na klavir in orgle ter v prostem času napiše kakšno skladbo, je ljubitelj starodobnikov, ki jih tudi obnavlja. Merzel pričakuje, da mu delo z občinsko upravo in občinskim svetom ne bo delalo težav. (Foto: Mirko Merzel, SDS)