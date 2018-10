Za nadaljevanje nezakonitega priseljevanja je pred ključnimi kongresnimi volitvami 6. novembra znova obtožil tudi demokrate, ki jim skuša naprtiti odgovornost za to, da se iz revnih držav Srednje Amerike ljudje odpravljajo proti ZDA.

Trump je v tvitu opozoril na karavano migrantov, ki gre iz Hondurasa skozi Gvatemalo na sever, čeprav se takšne stvari dogajajo že odkar je na položaju, ne glede na ostro retoriko in ostre ukrepe za zavračanje ljudi na meji.

»Opazujem napad na našo državo s strani Gvatemale, Hondurasa in Salvadorja, ki ga vodi demokratska stranka in katere voditelji naredijo le malo, da ustavijo ta velik tok ljudi, vključno s številnimi kriminalci,« tvita Trump, ki želi svoje podpornike vzpodbuditi, da se za obrambo domovine v čim večjem številu udeležijo volitev.

Trump je tvitnil, da bo omenjenim srednjeameriškim državam ustavil vsa plačila, obenem pa »najodločneje zahteval od Mehike, da ustavi ta naval«. Če Mehika tega ne bo storila, bo na južno mejo poslal vojsko, da mejo zapre. Za polno mero Trump v regijo pošilja še državnega sekretarja Mika Pompea.

»Napad na našo državo na južni meji, vključno s pritekanjem kriminalnih elementov mamil, je zame kot predsednika veliko bolj pomembno od trgovine,« je tvitnil Trump, ki je zaradi ostrega nastopa proti nezakonitemu priseljevanju, vključno z žalitvami na račun Mehike, leta 2016 pridobil na svojo stran največ republikanskih volivcev.

Ankete napovedujejo demokratski prevzem oblasti

Za ameriške analitike, razen tiste s televizije Fox News in drugih konservativnih medijev, ni nobenega dvoma, da je obnovljena skrb za zapiranje meje nezakonitim priseljencem posledica bližanja volitev, kjer ankete napovedujejo demokratski prevzem oblasti v predstavniškem domu kongresa, kar bi za zadnji dve leti prvega Trumpovega mandata pomenilo nočno moro preiskav in blokad.

Obenem je tudi pripravno sredstvo za preusmeritev pozornosti z ugrabitve in najverjetnejšega umora savdskega novinarja Washington Posta Džamala Hašokdžija. Trump noče uvesti ostrih ukrepov proti Rijadu, opozicija pa ga napada, da je zaradi denarja izdal ameriška načela.

Problem, na katerega opozarja Trump s svojimi tviti, je sicer resen že desetletja in v prvih dveh letih njegovega mandata je postal še bolj resen. Washington Post poroča, da je število migrantskih družin, ki so vstopile v ZDA v treh mesecih, odkar se je končala politika odvzemanja mladoletnih otrok staršem, naraslo na rekordno raven.

Septembra so mejni agenti ZDA aretirali 16.658 članov migrantskih družin, kar je 80 odstotkov več kot julija. Reko Rio Grande v Teksasu in puščavo Arizone dnevno prečkajo skupine po 100 in več ljudi, ki nemudoma zaprosijo za zatočišče, imigracijska sodišča pa so preplavljena in ne dohajajo rastočih številk. Priseljencem določijo datum sodnega zaslišanja in jih večinoma spustijo na prostost, ker jih nimajo kam dati.