Pozorni so bili predvsem na uporabo zadrževalnih sistemov pri otrocih. Ugotovili so kar nekaj nepravilnosti. Voznikom, ki se niso pripeli ali pa niso poskrbeli za pripetost otrok, so zato razložili, kakšne so lahko posledice v primeru prometnih nesreč. Skupaj so tak nasvet izrekli 22 nepripetim udeležencem v prometu, globo pa so napisali v postopku, ko nista bila pripeta ne voznik in tudi ne otrok.

»Izgovori, kakršne so policisti glede pripetosti otrok poslušali danes, niso bili nič drugačni od vedno slišanih. En otrok naj bi se med vožnjo odpel sam, drugi je spal, za tretjega je eden od staršev, ki tudi sam ni bil pripet, rekel, da so le en meter stran od doma, v še enem primeru pa je bil otrok sicer pripet, a ni bil v otroškem sedežu, ki je ostal v drugem vozilu. Izkazal pa se je otrok na Bledu, ki je bil pravilno pripet z zadrževalnim sistemom, nepripeta pa je bila voznica, njegova babica. Pred policisti je povedal, da jo je že večkrat opozoril, naj se pripne, a da ga ne upošteva. Bravo!« je zaključek akcije pospremil tiskovni predstavnik PU Kranj Bojan Kos.