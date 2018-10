Da bo moral 67-letni Bojan Jerančič, ki je oktobra lani v gozdu pri Šentjoštu pod Gorjanci poskušal umoriti Miodraga Lazarevića, ostati v zaporu deset let, so junija sklenili novomeški okrožni sodniki, zdaj pa so to potrdili še njihovi ljubljanski višji kolegi. Pritožbam na prvostopenjsko sodbo, z njo sta bila nezadovoljna tako tožilstvo kot obramba, niso sledili v nobeni točki.

Jerančič je 8. oktobra Lazarevića zvabil v gozd – z avtom se je pripeljal k njemu na dom in mu rekel, naj gre z njim, ker mu bo nekaj pokazal. S seboj je imel dve pištoli, eno z dušilcem. Iz avta sta izstopila tik ob jami, ki jo je Jerančič že prej izkopal. Potem je začel streljati in Lazarevića štirikrat zadel. Kljub hudim poškodbam noge, trebuha in hrbta mu je uspelo pobegniti v gozd, kjer sta nanj naletela naključna sprehajalca in poklicala pomoč.

Tako okrožni kot višji sodniki so se strinjali, da je šlo za poskus umora na zahrbten način, ne pa tudi iz koristoljubja, kot jih je poskušal prepričati tožilec Srečko Hočevar. Po njegovem mnenju naj bi streljal zaradi 15.000 evrov, ki naj bi jih bil dolžan žrtvi. Vendar trdnih dokazov o dolgu sodniki niso našli. Tudi Jerančič je trdil, da ga je že davno poplačal. Kot se je zagovarjal, ga je Lazarević kljub temu še naprej izsiljeval. Za jamo je dejal, da je vanjo nameraval zakopati stvari že pred leti tragično preminulega sina. Toda Lazarevićevo izsiljevanje in grožnje ob jami, da bosta v njej končala tudi on in žena, so ga pripeljale do streljanja. Zato je odvetnik Matjaž Medle poskušal sodnike prepričati, da ni šlo za poskus umora, ampak uboja na mah. A mu ni uspelo. Prav tako ni uspelo tožilcu s predlogom za novega psihiatra; z ugotovitvijo dosedanje izvedenke, da je bil storilec v usodnem trenutku bistveno zmanjšano prišteven, ni bil zadovoljen.

Zagovorniku se je desetletna kazen zdela previsoka, sodnikom pa poštena in primerna. Sodba je tako postala pravnomočna. Na vprašanje, ali se bo pritožil še na vrhovno sodišče, je Medle odvrnil, da se mora posvetovati s svojo stranko. mfr