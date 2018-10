Za začetek preučevanja bonitetne ocene največje slovenske banke so se pri Fitchu odločili konec aprila, danes pa so sporočili, da je ta ocena še vedno pod drobnogledom. Kot so zapisali, je kreditni profil NLB v tem času ostal ostal stabilen in je še vedno sorazmeren z za eno stopnjo višjo višjo bonitetno oceno, če ne bo prišlo do kršitev zavez o privatizaciji.

Če NLB ne bo čutila negativnih posledic zaradi morebitne zamude pri izpolnjevanju zaveze o privatizaciji, ji torej lahko Fitch zviša oceno za eno stopnjo. V tem primeru namreč bonitetna hiša pričakuje izboljšanje finančnih kazalnikov banke, kar bi se odrazilo v znatni umirjenosti tveganj glede kakovosti premoženja, večjih zaslužkih ter solidni kapitalski trdnosti in likvidnostnih rezervah.

Če ne bo pravočasno privatizirana, se lahko bonitetna ocena zniža

V nasprotnem primeru, če torej banka ne bo pravočasno privatizirana in bi to vodilo do kazni za banko oziroma omejitve za njeno poslovanje z vidnimi posledicami na položaj, dobičkonosnost ter kapital, pa bi se lahko bonitetna ocena tudi znižala, so še sporočili iz Fitcha.

V skladu z avgusta izdano odločbo o spremembi zavez glede prodaje NLB mora Slovenija do konca tega leta prodati najmanj 50 odstotkov plus eno delnico banke, preostali del do 25 odstotkov plus eno delnico pa do konca prihodnjega leta. V odločbi so določeni tudi izravnalni ukrepi, ki jih mora banka izvajati vse do izpolnitve prodajne zaveze.

Prodajni postopki so že stekli. Ravno v ponedeljek je NLB skupaj s Slovenskim državnim holdingom objavila namero za prvo javno ponudbo (IPO) delnic na ljubljanski in londonski borzi. Ponudba se bo nanašala na najmanj 50 odstotkov delnic plus ena delnica in največ na 75 odstotkov minus ena delnica. Prospekt za IPO bo po pričakovanjih objavljen 26. oktobra.