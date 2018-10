Lukan je sodeloval že na prejšnjih županskih volitvah in zbral slabega pol odstotka glasov. Zavzema se za ukinjanje brezposelnosti in zdravljenje gospodarstva z novimi delovnimi mesti v podjetništvu in storitvah ter za varčevanje z davkoplačevalskim denarjem in gospodarsko strategijo razvoja občine Trzin. S prihranjenim davkoplačevalskim denarjem, oziroma zmanjšanjem dolga in porabe, bi vzpostavil nova delovna mesta v razvojnih oddelkih podjetij, posodabljal tehnologije, zagotovil globalno tržno konkurenčnost ter obogatil turistično ponudbo. Spodbujal bi usposabljanje in prekvalifikacije za nova delovna mesta in razvoj občine s tehnologijo, ki ima visoko dodano vrednost ter z računalniškimi procesi v industriji in elektrogospodarstvu, pravi. (Foto: Jože Lukan kandidat stranke Naprej, Slovenija)