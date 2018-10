Strojni inženir Metod Marčun iz Radomelj, ki je nedavno prevzel tudi vodenje Liste za Domžale, se je za kandidaturo odločil na pobudo številnih volilcev, ki so ga podprli tudi s svojimi podpisi. »Kandidiram kot neodvisni kandidat, z več strankami pa smo sklenili dogovor o podpori,« je dejal Marčun, ki meni, da je po 12 letih dovolj stopicljanja na mestu in stagnacije. Zato se je s podporniki povezal v široko koalicijo, ki presega politične in ideološke delitve, in bo poskrbela za spremembe in premik miselnosti, pravi Marčun, ki ga moti sedanje pomanjkanje vizije, energije in volje za izvedbo ključnih projektov za občino. Med programske prioritete je uvrstil znižanje stroškov komunalnih storitev, ureditev središča mesta s SPB in parkiriščem ob tržnici na čelu, ureditev železniške postaje, ureditev celotnega območja Univerzala in boljše sodelovanje s krajevnimi skupnostmi, občani in mediji. (Foto: Metod Marčun Lista za Domžale s podporo volilcev)