K razveljaviti tega sklepa je Zdravniška zbornica Slovenije februarja že pozvala vlado Mira Cerarja. Kot so takrat opozorili, je sklep nezakonit, saj so ga sprejeli brez dogovarjanja, pa tudi škodljiv za bolnike. Med drugim so opozarjali, da bi zdravnik v strahu pred kaznijo, ki bi lahko sledila domnevno napačnemu napotovanju, verjetno lahko manjkrat napisal napotnice, pri tem pa lahko spregledal kakšen pomemben znak bolezni, ki bi za bolnika lahko bil tudi usoden. V odzivu za STA v zbornici ugotavljajo, da je vlada z umikom določbe sledila njihovemu predlogu.

Vlada je danes odločala tudi o petini sredstev od 35 milijonov evrov, ki so na razpolago iz obveznega zdravstvenega zavarovanja za skrajševanje čakalnih dob za letošnje leto. Vlada soglaša, da s slabimi šestimi milijoni evrov med drugim dodatno okrepi zobozdravstvo za mladino in odrasle, dispanzerja za žene, splošne ambulante, klinično psihologijo, pediatrijo, ortopedijo in urologijo, je vlada zapisala na twitterju.