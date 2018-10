Anže Logar, kandidat SDS na ljubljanskih županskih volitvah

Potem ko so na županskih volitvah leta 2010 nastopili z Zofijo Mazej Kukovič, dve leti zatem na nadomestnih volitvah skupaj z NSi kandidirali Mojco Kucler Dolinar, leta 2014 pa po sili razmer podprli Damjana Damjanoviča, so se v SDS letošnjih volitev v Ljubljani lotili bolj samozavestno. V tekmo so poslali Anžeta Logarja, predsednika sveta stranke, ki je tudi vodja strankinega mestnega odbora. Predvsem po zaslugi vodenja parlamentarne preiskovalne komisije, ki se je ukvarjala z bančno luknjo in političnimi nasprotniki, se je v zadnjem letu povzpel v strankarski hierarhiji, tako da danes velja že za drugega človeka SDS.