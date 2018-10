Zoran Janković, ljubljanski župan, ki cilja na četrti mandat

Če se bo uresničil najverjetnejši scenarij in bo Zoran Janković zmagal že na petih županskih volitvah (ene nadomestne), bo svoj rojstni dan spet praznoval na silvestrovanju na Kongresnem trgu. Star bo 66 let in se bo, namesto da bi v pokoju užival z vnuki, še štiri leta sprehajal po gradbiščih. Čeprav ga večina še danes močno povezuje z Mercatorjem, je dejstvo, da je že leta 2015 na občini preživel dalj časa kot na čelu največjega trgovca. Če bo ponovno izvoljen in oddelal četrti mandat, bo na čelu občine in Mercatorja preživel natanko četrt stoletja. Janković več kot očitno ni človek, ki bi rad menjaval službe.