»Vsekakor smo izjemno presenečeni nad uspehi mladih športnikov. Nikoli nismo dvomili v njih, a bera 11 kolajn je več, kot smo pričakovali,« je o dosežkih povedal vodja odprave Borut Kolarič.

Ta je izpostavil, da v Olimpijskem komiteju Slovenije niso želeli napovedovati kolajn, saj je šlo pri večini športnikov za njihovo prvo res veliko tekmovanje. »A uspehi so lep pokazatelj za naprej.«

Na igrah so najbolj bodle v oči nekatere discipline, ki so odstopale od klasičnih. Kajakaš na divjih vodah je denimo v slalomu nastopal na mirni vodi na posebnem poligonu, kolesarji so bili prisiljeni nastopati v cestni in gorski vožnji ...

»Tudi trenerji imajo določene pomisleke, večina pa na tekmovanje gleda kot na razvojni dogodek za mlade. Včasih je tudi težava, ker ni vnaprej znano, kako bodo določili zmagovalca in nekaj je bilo tudi razgovorov o tem,« težave priznava Kolarič.