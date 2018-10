Pobudo je na upravni odbor Facebooka naslovila skupina investitorjev s prvopodpisano družbo Trillium. »Vstopamo v novo fazo rasti podjetja, ob tem pa se soočamo z dejstvom, da je Facebookova tehnologija presegla naše zmožnosti razumevanja vpliva dejanj podjetja na družbo,« je zapisal podpredsednik družbe Trillium Jonas Kron.

Kot Krona povzema nemška tiskovna agencija dpa, je čas, da se Zuckerberga omeji, podjetje pa je po njegovi oceni potrebno tudi strukturnih sprememb.

V pobudi investitorji med drugim še navajajo, da se Facebook narobe ali pa sploh ne spopada z resnejšimi škandali. Eden bolj odmevnih je afera z britanskim svetovalnim podjetjem Cambridge Analytica, ki je pridobilo podatke več deset milijonov Facebookovih uporabnikov.

Zuckerberg ima praktično popoln nadzor nad podjetjem

Tudi finančni minister zvezne države Illinois Michael Frerichs meni, da je prišel čas za spremembo. Zuckerberg bi moral po njegovi oceni odgovarjati upravnemu odboru, ta pa bi moral imeti večje pristojnosti. Le tako bi si podjetje povrnilo zaupanje investitorjev, je dejal.

Frerichsovim pozivom so se pridružili tudi glavni mestni blagajnik New Yorka Scott Stringer ter finančna ministra zveznih držav Rhode Island in Pennsylvania Seth Magaziner in Joe Torsella. Stringer je v ločenem pismu izpostavil, da je neodvisen upravni odbor ključnega pomena za napredek Facebooka in ponovno izpostavitev zaupanja med Američani in podjetjem.

Kot še poroča dpa, je pobuda sicer bolj simbolična gesta investitorjev, saj ima ustanovitelj in izvršni direktor Facebooka Zuckerberg praktično popoln nadzor nad podjetjem.