Kratka predstavitev zmagovalne gazele Intra Lighting

Družinsko podjetje Intra Lighting iz Šempetra pri Gorici sta ustanovila zakonca Marino in Marjeta Furlan leta 1989, ko se je podjetje imenovalo Intra. Prva svetila sta začela sestavljati iz pločevine in prodajati na slovenskem in tujem trgu leta 1992. Leta 1996 so podjetje preimenovali v Intra Lighting, ki je do danes preraslo v Intra Lighting Group s hčerinskimi podjetji na Hrvaškem, v Srbiji, na Danskem in Nizozemskem, predstavništva pa imajo v Dubaju, Moskvi, Kanadi, Italiji in BiH. Intra Lighting je vodilna blagovna znamka za pametno razsvetljavo na globalni ravni, prisotna na 66 trgih. Skupina, v kateri je 350 zaposlenih (v matičnem podjetju 110), je zadnje leto dosegla 48,5-odstotno rast prihodkov, dinamično rast pa si s posebnim poudarkom na širitvi na trge zunaj Evropske unije obeta vsaj do leta 2022. Lani so izdelali 53.000 različnih produktov, letos pa so na trg dali že 22 novih družin izdelkov. Njihove prednosti so dizajn, popolnost detajlov, modularnost in enostavnost montaže. Oktobra prihodnje leto bo podjetje 30-letnico delovanja proslavilo z odprtjem centra svetlobe, kjer bodo obiskovalci doživeli svetlobo v vsem njenem bistvu.

Utemeljitev metodološke komisije

»Najprej so bili Intra. Dodali so Lighting. Danes so Intra Lighting Group. Tako kot število besed v imenu raste tudi promet šempetrske gazele. Podjetje, ki je zadnje leto zabeležilo kar 48,5-odstotno rast in preseglo 28 milijonov prihodkov iz prodaje, dinamično rast načrtuje vsaj do leta 2022. V tem času naj bi prihodki znašali že 50 milijonov evrov.

Vizionarsko družinsko podjetje je nišni globalni proizvajalec pametne razsvetljave, prisoten na kar 66 trgih. V celotni skupini imajo zaposlenih 350 ljudi, v matičnem podjetju v Šempetru pri Gorici pa 165. Njihov hitrejši korak od konkurence izvira iz razumevanja potreb v arhitekturi na eni strani kot trga, dizajna in tehnologije kot trendov na drugi. »Ne oblikujemo luči, pač pa svetlobo,« je opis vrednosti, ki jo ustvarjajo v Intra Lightingu.

Pri razvoju, ki sledi usmeritvi »Osvetljuj samo, ko je potrebno, kjer je potrebno in kolikor je potrebno«, razvijajo ekosisteme, ki so v sodobnem poslovanju jamstvo konkurenčnosti. Pri preučevanju vplivov svetlobnih frekvenc na človeka sodelujejo z inštituti in fakultetami. Zasledujejo cilj, da njihova svetila postajajo multifunkcionalna, v razvoj rešitev pa vključujejo tudi mlade. Da se izbrani pristop izplača, dokazujeta kar 20-odstotna donosnost kapitala ter ustvarjena nadpovprečna dodana vrednost v višini 62.246 evrov na zaposlenega, ki ju spremlja bonitetna odličnost A1++.

Podjetje Intra Lighting, v mnogo pogledih zgled ambicioznega razvoja v slovensko multinacionalko, je metodološka komisija izbrala za gazelo primorsko-notranjske regije 2018.«