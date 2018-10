Po ocenah se je med nemško zasedbo Norveške med letoma 1940 in 1945 v ljubezenski odnos z nemškim vojakom zapletlo 50.000 Norvežank. Okoli 12.000 otrok se je rodilo iz teh zvez.

Po vojni sfo te ženske javno ožigosali za Tyskerjenter oz. za nemške dekline. Na tisoče so jih javno pretepli, ostrigli na balin in internirali. Izgnali so jih tudi iz države in odvzeli norveško državljanstvo, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

Premierka Solbergova jim je zdaj izrekla opravičilo za vse, kar so pretrpele, in tudi, da so bile žrtve izvensodnega pregona. »Noben državljan ne bi smel biti obsojen brez sodbe,« je dejala premierka.

Priznala je sicer, da je opravičilo države prišlo zelo pozno, saj večina teh žensk ni več med živimi. Vzrok temu je tudi to, da dolgo nihče ni hotel govoriti o tem. Šele v zadnjih letih se je ugotovilo, kako obsežen je bil ta problem, je še povedala premierka.