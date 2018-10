Na Madžarskem od ponedeljka velja prepoved spanja na ulicah, brezdomstvo pa pomeni kršitev ustave. Po novi zakonodaji morajo policisti brezdomcem, ki jih zasačijo pri spanju na prostem, najprej izreči opozorilo. Po treh opozorilih v 90 dneh policija začne postopek proti brezdomcu, ki se lahko konča s programom družbeno koristnega dela ali zaporom. Odvzeli jim bodo lahko tudi premoženje.

Pri primeru v mestu Gödöllö po poročanju nemške tiskovne agencije dpa ni jasno, ali so ga policisti dejansko trikrat opozorili, preden so ga aretirali, vklenili v lisice in odpeljali na sodišče.

Mednarodne organizacije in združenja za človekove pravice na Madžarskem so do nove zakonodaje kritični, češ da je nečloveška.

Vlada v Budimpešti poudarja, da je prepoved v prid celotni družbi. Njen cilj je zagotoviti, da brezdomcev ponoči ne bo na ulicah in da bodo lahko državljani neovirano uporabljali javni prostor. Kot poroča dpa, od ponedeljka v središču Budimpešte dejansko ni videti nobenih brezdomcev.