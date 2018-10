Poslanec Dveri je v izjavi za eno od srbskih medijskih hiš, ki so jo prenašali na youtubu, dejal, da je po njegovih informacijah srbska premierka Ana Brnabić že parafirala dublinski sporazum o migrantih in če to drži, »bi jo bilo treba takoj obesiti na Terazijah, poleg nje pa tudi Aleksandra Vučića«.

»Če je Ana Brnabić dejansko parafirala dublinski sporazum, in imam podatke, da je to storila, potem lahko Bruselj Srbiji vrne 1,2 milijona migrantov,« je še dejal Nogo.

To grožnje je danes »najostreje« obsodila podpredsednica srbske vlade Mihajlovićeva. "Vedno se bom odzvala in ščitila pred tistimi, ki svojo politiko utemeljujejo na nasilju, žalitvah, klevetah in prostaštvu. Ta grožnje Dveri s smrtjo je še enkrat pokazala, kakšna je politika opozicijske Zveze za Srbijo, je dejala Mihajlovićeva.