Salvini razmišlja o kandidaturi za predsednika Evropske komisije

Vodja italijanske desne stranke Liga Matteo Salvini razmišlja, da bi na evropskih volitvah nastopil kot vodilni kandidat zavezništva populističnih strank in se tako potegoval za mesto predsednika Evropske komisije. “Za to so me prosili prijatelji iz različnih evropskih držav,” je pojasnil v pogovoru za današnjo izdajo časnika La Repubblica.