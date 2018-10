Po do sedaj zbranih obvestilih in ugotovitvah ogleda kraja so policisti ugotovili, da sta v prodajalno vstopila dva neznana storilca, eden od njiju je imel pri sebi orožje. Zlatarni sta odtujila nakit in denar v skupni vrednosti več tisoč evrov.

Kriminalisti dogodek še vedno preiskujejo in poskušajo storilca izslediti. Prvi je bil kratkih temnih las, normalne postave, oblečen v jopico svetlo modre barve in temno modro trenirko. Obut je bil v temne športne copate, na sprednji strani telesa je nosil nahrbtnik. Drug storilec pa je bil malo bolj polne postave, imel je krajšo brado, na glavi je nosil temno kapo s ščitnikom. Oblečen je bil v pleten pulover, sivo-črne oziroma modre barve s črtastim vzorcem, in črno trenirko. Obut je bil v temne športne copate. Preko ramena je imel črno manjšo torbico.