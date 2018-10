V Nemčijo je IS nameravala poslati tri skupine skrajnežev, ki bi izvedli napad, najverjetneje na glasbeni koncert, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

»O načrtih za napad smo izvedeli v zelo zgodnji fazi, tako da smo lahko kazenski postopek sprožili oktobra 2016,« je povedal generalni državni tožilec Peter Frank. »Dejstva v tem primeru so bila zelo jasna in zanesljiva,« je dodal. Varnostno operacijo so izvajali več kot leto dni.

Osrednjo vlogo pri načrtovanju sta imela nemška zakonca Marcia M. in Oguz G., ki sta jeseni 2015 odpotovala v Sirijo in se pridružila IS. Ženska, ki je delovala iz sirske Rake, je iskala ženske s severa Nemčije, ki bi se bile pripravljene poročiti s potencialnimi napadalci. Tako bi jim namreč omogočili prihod v Nemčijo.

Ena od žensk, s katerimi je Marcia M. vzpostavila stik, je delala za nemško notranjo obveščevalno službo.

Načrti so propadli zaradi preiskave in padca Islamske države. Operacijo je sicer naročil visoki predstavnik IS Abu Musab al Almani. Gre za švicarskega državljana, ki je bil ubit v boju v Siriji.

Oktobra 2017 se je nemški par ob padcu Rake predal kurdskim oblastem, od tedaj pa sta v kurdskih zaporih na severu Sirije. Čakata na izročitev Nemčiji, kjer jima grozi obtožnica in tudi večletna zaporna kazen. Nekatere vpletene v načrtovanje napada naj bi še iskali.