Borci IS so napadli in zajeli begunsko taborišče v bližini kraja al Bahra, ki so ga nadzirale koalicijske sile pod vodstvom ZDA. To se je zgodilo že 13. oktobra, je povedal omenjeni vir. Okoli 130 arabskih družin so tudi odpeljali v mesto Hadžin, ki ga nadzoruje skupina.

Teroristi IS skušajo zdaj na račun talcev od koalicije in sirskih upornikov doseči, da bi izpustili njihove zajete borce in da jim prepustijo določeno ozemlje na vzhodnem bregu Evfrata. Če njihove zahteve ne bodo izpolnjene, bodo vsak dan ubili enega talca.

Do dogodka naj bi sicer po besedah omenjenega vira prišlo zaradi slabe koordinacije med ameriškim letalstvom in kurdskimi silami na tleh, ko so se pripravljali na napad na položaje IS. Prišlo naj bi celo do prijateljskega ognja ameriških letal na Kurde, kar pa je izkoristila IS, izvedla protinapad in zajela talce, še navaja Tass.