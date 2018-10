Potem ko so košarkarji Budućnosti v lanski sezoni pripravili veliko presenečenje in v finalu lige ABA na kolena spravili takratnega trikratnega zaporednega prvaka Crveno zvezdo, jih ni bilo malo, ki so opozarjali, da utegne biti evroliga za črnogorski klub prevelik zalogaj. Vsaj za zdaj se je izkazalo, da so imeli prav. Moštvo iz Podgorice je namreč na prvih dveh obračunih moči merilo z enima lažjih nasprotnikov Milanom in Darušafako, a je v obeh primerih ostalo praznih rok. Ker šestnajst najboljših klubov na stari celini že v drugem tednu igra dve tekmi, čaka Budućnost danes še obračun z Maccabijem.

Čeprav je trener Budućnosti Aleksandar Džikić po lanskem zmagoslavju dobil finančno injekcijo in sestavil dražje moštvo, se zdi, da se to na parketu (za zdaj) ne pozna. Najprej jih je v finalu superpokala lige ABA brez težav ugnala Crvena zvezda, ki je bila potem boljša še v drugem krogu rednega dela jadranskega tekmovanja, zdaj pa so Črnogorci klonili še na uvodnih obračunih v evroligi. Vprašanje je, koliko potrpljenja bo še imel glavni trener ob takšnih predstavah z določenimi igralci. Džikić je namreč po drugem porazu s Crveno zvezdo brez dlake na jeziku sporočil, da bodo igralci, če ne bodo igrali bolje, zamenjani.

Proti Darušafaki je bila v torek sicer Budućnost do konca v igri za zmago, a na koncu ostala praznih rok. »Če žoga kroži v napadu, igramo dobro, če ne, smo slabi. Tako enostavno je to. Slab napad je imel posledice v obrambi, kjer smo dovolili preveč točk v raketi. To nam mora biti šola za naprej,« je dejal Aleksandar Džikić.

Evroliga, 2. krog: Milano – Real Madrid 85:91 (Randolph 25 in 11 skokov v 30 minutah za Real, za katerega Prepelič ni igral), Baskonia – Olympiakos 80:85, Fenerbahče – Himki 93:85, Anadolu Efes – Žalgiris 79:93, Darušafaka – Budućnost 71:63 (Omić 7 točk in 5 skokov za Budućnost), Maccabi – CSKA 86:89, Bayern – Panathinaikos 80:79, Gran Canaria – Barcelona 87:86 (Blažič brez točke v 4 minutah za Barcelono), 3. krog, danes ob 19. uri: CSKA – Darušafaka, ob 20. uri: Panathinaikos – Gran Canaria, Budućnost – Maccabi, ob 21. uri: Barcelona – Bayern, jutri ob 19. uri: Himki – Anadolu Efes, ob 19.45: Žalgiris – Fenerbahče, ob 20. uri: Olympiacos – Milano, ob 21. uri: Real Madrid – Baskonia.