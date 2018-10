Obljubljena dežela

V hotelski sobi v Bratislavi sem ob postelji poleg grelca za vodo ter vode za kavo in čaj dobil tudi Novo zavezo v treh jezikih. Z zanimanjem bi se lotil prebiranja, če bi poleg nje priložili tudi Staro zavezo. Pripovedi o avtokratskem bogu Izraelcev se mi za te čase v vzhodni Evropi zdijo bolj aktualne kot zgodba o ljubezni do bližnjega, ki jo ponujajo Evangeliji. Jahve, ki se užali in udari že, če kdo kaj narobe pomisli, če kaj narobe reče ali naredi, pa takoj zažene vesoljni potop, je veliko bolj sodobno vzhodnoevropsko božanstvo kot Kristus. Ta je odpuščal in je imel vsaj nekaj talenta za človeške slabosti. Madžari pa so ravnokar sprejeli zakon, ki brezdomcem prepoveduje spanje na ulicah. Z Novo zavezo si pri interpretaciji takšnih zakonov ne moreš pomagati, Stara zaveza pa utegne biti koristno vodilo. Na kratkem obisku v Bratislavi se mi je Vzhodna Evropa pokazala kot kraj, ki ga je mogoče razumeti skozi stare spise. Zelo rada se ozira nazaj. Zapletenosti nacionalnih zgodovin in razočaranja nad pogašenimi vizijami prihodnosti se v biblijskem jeziku hitro razjasnijo.