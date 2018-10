Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek je na današnjem Obalnem forumu v organizaciji Časnika Finance najprej izpostavil »ekstremno« rast slovenskega turizma v zadnjih letih. V letu 2017 so tako presegli 12,5 milijona nočitev. Ob tem je minister opozoril, da gre delno res za posledico mednarodnih trendov, delno pa je tudi rezultat dejavnosti Slovenije na tujih trgih. Če je rast turizma na svetovni ravni sedemodstotna in na evropski osemodstotna, so v Sloveniji namreč zabeležili za 18 odstotkov več tujih prihodov turistov.

Počivalšek opaža, da so dosegli velik napredek tudi z vidika donosa. Če je bila pred dvema letoma turistična panoga gledano v celoti v izgubi, so zdaj številke pozitivne. Je pa tudi minister priznal, da je dodana vrednost še vedno prenizka, osnovni vzrok pa Počivalšek vidi v lastniški strukturi, saj je kar 40 odstotkov hotelov pri nas v državni lasti, lastništvo pa »ni dovolj zahtevno do upravljavcev portfelja«. Po njegovem prepričanju bi bil uresničljiv cilj za slovenski turizem sedemodstotni donos na kapital.

Pri SID Banki na voljo 160 milijonov kredita za turizem Minister je spomnil na lani sprejeto turistično strategijo, ki predvideva upravljavsko koncentracijo zdaj razdrobljenega državnega turističnega portfelja pod okrilje Slovenskega državnega holdinga, izboljšanje poslovanja teh podjetij in v tretji fazi privatizacijo. Ne glede na to pa Počivalšek že zdaj pričakuje aktiven pristop aktualnih upravljavcev v smeri investicij in posodobitve ponudbe. Tako je npr. pri SID Banki posebej za turizem na razpolago 160 milijonov evrov z vračilno dobo 30 let, česar do zdaj še ni bilo, je navedel. Počivalšek sicer meni, da je v Sloveniji dovolj prostora za dve do tri velika podjetja v turistični panogi, ki bodo sposobna rasti, širitve in razvoja tako v Sloveniji kot v tujini. Savin prevzem Hotelov Bernardin razume pozitivno in kot korak, »ki onemogoča, da bo nekdo, ki je že lastnik pomembnega deleža turizma tukaj na Obali, prevzel še preostali dve pomembni podjetji«. »Mi nimamo nič proti temu, da je en pomemben igralec že v Portorožu, menimo pa, da bi bilo škodljivo, če bi se vsa lastnina skoncentrirala pri tem enem in istem lastniku,« je dodal minister.