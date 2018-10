Ljubljanska mestna občina je v sodelovanju s konzorcijem družb Petrol in Resalta aprila lani podpisala pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu, ki zajema celovito ali delno energetsko sanacijo 48 objektov v občinski lasti.

Gre za prvi del obsežne energetske sanacije občinskih stavb v sklopu energetskega pogodbeništva, ki so jo na občini začeli lani in končali septembra letos. V sklopu projekta, ki je podprt z evropskimi kohezijskimi sredstvi, so prenovili kar 34 ljubljanskih šol in vrtcev, nekatere stavbe, v katerih imajo prostore enote Zdravstvenega doma Ljubljana al