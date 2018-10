Glukagen je startup projekt, prenosna naprava za zaznavanje glutena v hrani. Ustanovitelj projekta Luka Nikolič, ki trenutno študira na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo v Ljubljani, se s celiakijo spopada že od svojega štirinajstega leta. Ker jedi v restavracijah in deklaracije na izdelkih niso vedno zanesljive glede vsebnosti glutena, se je Luki porodila ideja o žepni napravi, v katero vstavimo košček hrane in pove, ali je v njem gluten. Podjetniško pomoč mu je ponudil mladi mentor z veliko izkušnjami – Nejc Konjevič iz podjetja Nejko, pri industrializaciji in vstopu na trg pa sta mu pomagali podjetji Katapult, podjetniški pospeševalnik, in Dewesoft, ki med drugim sodeluje z Naso.

Po sestavi ekipe in načrta za prototip so začeli iskati investitorja. Šolski center Postojna je omogočila nakup sestavnih delov prototipa, povezali pa so se tudi s Podjetniškim inkubatorjem Perspektiva Postojna. Ob pomoči Zavoda 404 je Luka s študentom elektrotehnike Juretom Potočnikom začel izdelovati elektronski del naprave. Pred njimi je bil še najzahtevnejši del – delo v laboratoriju, zato so se povezali s podjetjem Biosistematika, s katerim trenutno razvijajo še zadnji del prototipa. Glukagen bodo predvidoma na trgu predstavili leta 2020.

Kot najboljši projekt je bil po mnenju občinstva in strokovne komisije lani prepoznan na Startup vikendu v Celju, javna agencija Spirit Slovenija pa ga je razglasila za eno od treh najperspektivnejših podjetniških idej mladih leta 2017. ir