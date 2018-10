To je bila doba garažnega podjetništva brez potrebnega znanja, denarja in izkušenj. Pot je bila negotova, vendar jima je s kolegom z veliko sreče in zagnanosti uspelo. Po desetih letih skupnega dela sta se s partnerjem razšla. Tako se je leta 1997 začela pisati samostojna zgodba podjetja Lingva.

Vlaganje v nove laserje

Kot proizvajalci prototipnih in maloserijskih tiskanih vezij so postali podpora razvojnim podjetjem na področju elektronike, z leti pa je razvoj opremljanja tiskanih vezij prinesel potrebo po šablonah, ki omogočajo polaganje elementov na tiskano vezje. Tako so se v podjetju odločili, da bodo svojim kupcem ponudili tiskano vezje in šablono skupaj. Leta 2005 so investirali v laser za izdelovanje šablon. Potrebe po šablonah so počasi naraščale, saj dandanes ni tiskanih vezij, ki ne bi potrebovala tudi šablone.

Da bi zapolnili zmogljivosti, so se leta 2011 kot razstavljalci udeležili sejma elektronike v Münchnu v Nemčiji. Vsakoletna navzočnost na največjem sejmu elektronike se jim je obrestovala, saj so rezultati odlični, število novih kupcev pa lepo narašča. Za zadostitev vsem potrebam kupcev so bili primorani vlagati v nove laserje, tako da jih imajo danes že pet in enega v Turčiji, da pokriva turški trg.