Danes bodo v Postojni v hotelu Jama izbrali še zadnjega finalista za naziv zlata gazela 2018. Primorsko-notranjska regija je od leta 2001 prejela štiri bronaste gazele, tri srebrne in eno zlato. Za zlato gazelo je bilo leta 2008 prepoznano podjetje Instrumentation, sicer tudi srebrna gazela 2016. Novo gazelo primorsko-notranjske regije bodo izbirali med podjetji Lingva iz Cerknice, Advansys iz Nove Gorice in Intralighting iz Šempetra pri Gorici.

Kljub zahtevnemu poslovanju in oviram sposobni rasti

»Gazele nas navdušujejo s podjetnostjo, kreativnostjo, vizionarstvom, proaktivnostjo, družbeno odgovornostjo, predanostjo in strastjo do posla. Cenimo jih kot ustvarjalce trendov in posameznike, ki so kljub čedalje zahtevnejšim pogojem poslovanja in oviram sposobni rasti,« o gazelah meni Katja Kraškovic, predsednica uprave Gea Collegea, ki je ponosna na to, da so med gazelami tudi diplomanti Gea Collegea.

Projekt Gazele, ki jim je javnost dodelila naziv »poslovni oskar«, je z leti pridobil veljavo tudi v poslovnih krogih, še posebno med prejemniki. »Prejeti nagrado je neverjeten dogodek. Razumeti nagrado in živeti zgodbo nagrade ter jo prenesti v strategijo podjetja, je umetnost,« pravi Laura Rednak, izvršna direktorica Plastike Skaza, zlate gazele 2014. Nagrada jim je prinesla ogromno socialnih in ekonomskih prednosti predvsem v Sloveniji. »Začeli smo se povezovati, deliti zgodbe ter sprejemati dragocene izkušnje preteklih gazel. Odpirati so se nam začele odlične poslovne priložnosti, s katerimi še danes dokazujemo, da znamo tudi v Sloveniji podjetja stopiti skupaj in si pomagati. Slovensko gospodarstvo ima neverjetne priložnosti in samo od nas je odvisno, kako bomo znali to izkoristiti in ponesti v svet.«