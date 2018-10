Advansys je podjetje, ki je predano razvoju vrhunskih inovativnih nadzornih sistemov za igralniško dejavnost. Z bogatimi izkušnjami v igralništvu in odličnim poznavanjem informacijske tehnologije združuje najboljše iz obeh svetov. Novogoriško podjetje sledi intenzivnemu razvoju igralniške industrije in svojim naročnikom ponuja prednosti, ki jih prinaša poglobljeno poznavanje igralništva, poslovnih procesov in s tem povezane zakonodaje. Njihove rešitve odgovarjajo na potrebe uporabnikov z odličnim poznavanjem igralniške industrije ter inovativnim pristopom k razvoju novih produktov in storitev. Izdelki podjetja Advansys se odlikujejo po zanesljivosti, prilagodljivosti in učinkoviti podpori uporabnikom. Lansko leto so sklenili s 5,3 milijona evrov prihodkov.

V Sloveniji prevzeli vodilno vlogo na tem področju Zamisel za razvoj nadzornih sistemov za igralnice se je Zlatku Waissu porodila med delom na tem področju v tujini. Waiss je kot inženir elektrotehnike sprva delal v Mariboru na področju elektronskih komponent in programske opreme, nato pa odšel v Avstrijo, kjer je od leta 1991 do 1997 razvijal nadzorne sisteme za igralne avtomate in mize. Po vrnitvi v Slovenijo je leta 1997 ustanovil svoje podjetje in postal zastopnik nekdanjega delodajalca. Ko je avstrijsko podjetje prevzel francoski lastnik, je spoznal, da takratna razvojna in poslovna politika ne bo konkurenčna na slovenskem trgu, in prekinil sodelovanje s tem podjetjem. Ker je videl tržno nišo in priložnost za lasten razvoj te vrste izdelkov, predvsem izdelati boljši in uporabniku prijaznejši sistem, je leta 2002 z nekaj prijatelji in znanci v Sloveniji uspešno postavil prva sistema. V letu, ki je sledilo, je s partnerjem, ki ga zdaj ni več v podjetju, ustanovil podjetje Advansys, ki je pri nas hitro prevzelo vodilno vlogo na tem področju.