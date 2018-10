»O tem bomo kmalu odločili, vendar pa so bile nekatere sankcije neposredno vezane na pastorja Brunsona, tako da je odprava sankcij logična,« je Pompeo na letalu iz Turčije povedal novinarjem, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Pompeo se je v Ankari srečal s turškim predsednikom Recepom Tayyipom Erdoganom in zunanjim ministrom Mevlütom Cavusoglujem. Ta ni spregovoril neposredno o sankcijah, povezanih s pastorjem, je pa dejal, da so tovrstni ukrepi ZDA »neumnost«. »Strinjamo se, da v naših odnosih ne sme biti sankcij, kot so te,« je dodal.

Brunsona so v Turčiji zaprli pred dvema letoma. Obtožen je bil vohunjenja za Kurdsko delavsko stranko (PKK), ki v Turčiji in ZDA velja za teroristično organizacijo. Naprtili so mu tudi obtožbo vohunjenja za gibanje Fethullaha Gülena, ki se je zatekel v ZDA in živi v Pensilvaniji. Grozilo mu je 35 let zapora, tožilstvo pa je zanj zahtevalo do 10 let zaporne kazni.