Nekdanji dijaki Klasične gimnazije Ljubljana povedo, da tudi prej niso bili resni oziroma hitri pivci, a nekaj več so ga vseeno spili kot na tokratni šestdeseti obletnici mature, ko so se ob 13. uri zbrali v gostilni Šestica. Pol stoletja je že, odkar so se pogovarjali o novorojencih, kreditih za hišo ali novi službi. Tokrat je beseda tekla predvsem o potrebnih spremembah na področju državne ureditve, ohranitvi latinščine, literarnih delih prisotnih in seveda tudi kaj o času, ki ga ni več. Od tedanjih profesorjev jih je kot zadnja avgusta letos zapustila profesorica zgodov