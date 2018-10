Bomo kmalu dočakali 175 let očaka Abrahama?

Dr. Ciril Godec, slovenski zdravnik v New Yorku, dolga leta predstojnik Urološke klinike v Brooklynu in zaupni prijatelj dr. Janeza Drnovška, je že kar dobri znanec našega časnika, saj se nam redno oglaša z novostmi o zdravju. Kljub častitljivim osemdesetim letom in nekaj čez se zagnani neustavljivi raziskovalec zadnja leta s strokovnjaki z raznih področij človekovega staranja vse bolj približuje dokazljivim ugotovitvam, kako doživeti lepo in čilo starost, se izogniti pogubni alzheimerjevi bolezni in demenci, obenem pa dati smernice prihodnjim generacijam medicincev ob napovedanem občutnem podaljševanju življenja. Pogovarjali smo se že septembra v New Yorku in zadnje ugotovitve zapisali ob njegovem nedavnem obisku v Ljubljani.