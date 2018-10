Kaj je bilo včeraj v zraku, da so imeli policisti opraviti s toliko razgrajači, možje postave ne poročajo. Je pa iz njihovih poročil nedvomno razvidno, da so glavne igralce v pretežni večini vodili alkoholni hlapi. Kot na primer 77-letnika, zaradi katerega je občanka z Viča malo po 15. uri klicala policijo in povedala, da pijan razgraja po parkirišču, urinira in pleza po avtomobilu. Seveda so pohiteli tja, a je medtem možak z mercedesom že odpeljal. Kmalu so ga izsledili, alkotest pa je pokazal, da ima v krvi dobrih 1,6 promila alkohola. Spisali so plačilni nalog, verjetno pa neutrudnega gospoda čaka še ovadba zaradi poškodovanja parkiranega avtomobila.

Malo pozneje, bilo je okoli 17. ure, so morali posredovati v središču prestolnice. Pijana 30-letnica je kričala in žalila vse okoli sebe. Ker kljub opozorilom uradnih oseb ni odnehala, je bilo odločeno, da jo do streznitve pridržijo. Podobno se je obnašal tudi možakar v enem od gostišč na Viču. Pijan je vpil na goste, ko so prišli uniformiranci, pa še nanje. Tudi njega so odpeljali na hladno.

Okoli 22. ure je na operativno-komunikacijski center prišlo obvestilo, da se je v Šiški moški sprl s partnerico in da naj bi imel pri sebi celo orožje. Policisti so mladeniča, starega 22 let, prijeli. Izkazalo se je, da ima plašilno pištolo, to so zasegli in poslali na kriminalistično-tehnični pregled. Razgreteža čaka obdolžilni predlog.

O razgibanem dogajanju so poročali tudi iz gostinskega lokala v Trbovljah. Ker pijanemu 42-letniku osebje ni želelo postreči, je začel razgrajati. Ukazov policistov ni spoštoval, zato so tudi njega pridržali, zasegli pa so mu vžigalnik v obliki pištole, s katerim je dodatno vznemirjal goste in jim grozil. Naknadno so ugotovili, da se je zapletel tudi v pretep pred lokalom in nasprotnika poškodoval. Informacije že zbirajo, ni pa dvoma, da bo treba napisati še en obdolžilni predlog. mfr