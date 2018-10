Po navedbah tiskovnega predstavnika policije je zaradi bolezni danes odsotnih okoli 20 odstotkov od skupno 2600 bruseljskih policistov, kar je več kot 500 policistov.

K protestu so v ponedeljek pozvali trije sindikati. Ti so policistom tudi svetovali, naj gredo na bolniški dopust, ker jih tako ne morejo prisiliti k delu. Policisti so med drugim nezadovoljni zaradi pokojninske reforme in pomanjkanja policistov.

»Vrh bo in policija bo na njem prisotna. Smo za pogajalsko mizo in iščemo rešitve,« je sporočila Ilse Van De Keere, tiskovna predstavnica enote policije, pristojne za območje okoli evropskih institucij.

Predstavnik bližnje enote Montgomery Wout Monteyne pa je pojasnil, da si bodo posamezne enote policije med seboj pomagale, tako da bodo ljudem zagotovili vse storitve.

V Bruslju na leto poteka več vrhov EU, takrat pa v Bruselj običajno vpokličejo policiste iz vse Belgije ter včasih tudi iz sosednje Nizozemske, da lahko enote policije v prestolnici delujejo nemoteno.