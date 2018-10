Svetovni gospodarski forum je letos pri pripravi lestvice začel uporabljati spremenjeno metodologijo, ki v ospredje postavlja nove, digitalne tehnologije. Največ točk, in sicer 85,6 od 100 možnih, so letos zbrale ZDA. Sledili so Singapur (83,5 točke), Nemčija (82,8 točke), Švica (82,6 točke) in Japonska (82,5 točke).

Slovenija se je z 69,6 točke letos uvrstila na 35. mesto, tik za Portugalsko in pred Malto. Največ točk, in sicer vseh 100 možnih, je prejela na področju makroekonomske stabilnosti, kjer se je s še 30 državami uvrstila na prvo mesto.

Na repu letošnje lestvice globalne konkurenčnosti, od 138. do 140. mesta, so Haiti, Jemen in Čad.

Letošnje poročilo WEF ugotavlja, da je človeštvo s četrto industrijsko revolucijo vstopilo v novo dobo. Pojavljajo se namreč nova delovna mesta in nove priložnosti za podjetja, vlade in posameznike. Vendar pa četrta industrijska revolucija prinaša tudi nove družbene delitve in polarizacijo.