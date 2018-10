Svojo knjižnico z video vsebinami namerava Facebook popestriti tudi z vedno priljubljenimi živalmi. Tako bodo v oddaji Najboljši pes na svetu predstavljali izbor štirinožnih ljubljenčkov uporabnikov, ki bodo prepričali s svojo ljubkostjo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Peresh Rajwat, ki je odgovoren za video vsebine pri Facebooku, je na sejmu Mipcom v Cannesu danes pojasnil, da ljudje preživljajo vedno več časa na njihovi video platformi. Podjetje je Watch zagnalo pred približno enim letom, od konca letošnjega avgusta pa je dostopen po vsem svetu. Rajwat je dejal, da gledalci sedaj preživljajo 14-krat več časa na platformi, ni pa pojasnil, koliko je to minut dnevno.

Resnični svet je bil sicer eden od prvih družbenih eksperimentov v resničnostnih televizijah, ko so na eno mesto dali sedem neznancev in jih neprestano snemali. Na Facebook Watch bodo hkrati zagnali tri različice oddaje, in sicer v ZDA, Mehiki in na Tajskem. Gledalci bodo oddajo lahko gledali skupaj s svojimi prijatelji in imeli stik z udeleženci oddaje.