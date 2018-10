Sodnica Natalija Drev Mijošek je danes izpeljala le predobravnavne naroke, na katerih sta Lampret in Mihalič oziroma njihova zagovornika potrdili, da sta s tožilstvom podpisala sporazum o priznanju, Filipović pa je obtožbe o kaznivem dejanju sodelovanja pri ropu priznal na samem naroku.

Sodnica je vsa tri priznanja sprejela, o kazni pa bo odločala na naroku, ki ga namerava predvidoma novembra izpeljati za vse obtožene skupaj. Tožilstvo se po njenih besedah z dvema še pogaja glede priznanja, postopek zoper mladoletnico, ki je sodelovala pri roparskih pohodih, pa bodo na predlog tožilke Jasne Leskošek izpeljali za zaprtimi vrati.

Sicer pa Leskoškova danes ni želela izdati, kakšen dogovor glede kazni vključujeta predhodno podpisana sporazuma, tako je za zdaj znano le, da je za Filipovića, med storilci edinega srbskega državljana, v primeru priznanja predlagala dve leti in dva meseca zaporne kazni. Iz prebrane obtožnice je bilo razvidno, da je bila njegova vloga pri dejanjih manjša, medtem ko sta se nad oropanimi žrtvami izživljala predvsem dva storilca, ki danes še nista prišla pred celjsko sodišče. Obtoženi so v priporu.

V ropih ukradli za okoli 90.000 evrov zlatnine in gotovine

Celjski kriminalisti so ob februarskem prijetju združbe med drugim pojasnili, da so osumljeni prvič ropali novembra lani na območju Celja, pri tem pa odnesli zlatnino in gotovino v vrednosti več kot 28.000 evrov. Priča temu ropu je bil otrok, ki so mu grozili, da je razkril mesto, kjer je družina hranila dragocenosti.

Tudi drugi rop se je zgodil v Celju januarja letos, ko naj bi roparji odnesli 1500 evrov gotovine, tretji pa istega meseca v Velenju, kjer je družina ostala brez 10.000 evrov zlatnine. Pri ropu na območju Žalca februarja naj bi odnesli za več kot 50.000 evrov zlatnine in denarja, pri tem pa naj bi grozili celi družini, v kateri so bili trije otroci, stari od enega do 12 let. Članom družine so grozili in jih pretepali, streljali pa so v hiši in pred hišo, kjer so ranili psa.

Kot je takrat povedal vodja celjskih kriminalistov Damijan Turko, so se vsi ropi, ki so bili brutalni in nasilni, zgodili v večernih urah, med ropom pa so bili storilci zamaskirani in so uporabili strelno orožje. Nekatere člane družin so zvezali z lepilnim trakom ter jih pretepali, vse dokler niso dobili informacij, kje hranijo dragocenosti.