Neodvisna preiskava je pokazala, da uporaba kopalk, opremljenih s tremi trakovi, predstavlja morebitno varnostno tveganje za otroke, saj se lahko trakovi zataknejo za predmete ali druge osebe v vodi oziroma na kopnem in se zapletejo, kar lahko pripelje do poškodb.

Kopalke so bile na voljo v različnih barvnih kombinacijah. Tri črte so na izdelkih Adidasove blagovne znamke natisnjeni na obeh straneh. Na etiketah omenjenih izdelkov se nahaja napis »Izdelano v Tuniziji« (Made in Tunisia). Prav tako je na notranji strani izdelkov natisnjena ena od naslednjih serijskih številk (velja tako za otroške kot tudi za odrasle velikosti): BP9506, BP9508, BP9509, BQ3161, BP9529, BP9530, BP9532, CF9089, BP9514, BP9516, BP9533, BP9534, BP9535, BP9510, BP9512, BP9513, BP9520, BP9521, BP9525, BP9522, BP9524, BP9526, BS0319, BS0325, BS0404, BP9513, BS0358, BP9520, BP5874, BR5956, BP9522, CX5044, CX5045, CV3652, CV3653, CV3664, BS0352, CV3650, CV3651, BS0397, BP5874, CW4813, CW4814, BR5956, BP5880, CW4815, CW4816, BR5950, BQ3161, DH2404, DH2405, DL8723, BS0397, BS0352, DH2401, CW4813, CW4814, DH2198, DH2190, CW4815, CW4816, DH2176, DH2189, CY1720, CY1721, CX5044 in CX5045.

Kupci lahko omenjene kopalke vrnejo v katero koli Adidasovo trgovino ali pooblaščenim prodajalcem, pri katerih so izdelke kupili, in ti jim bodo povrnili celotno kupnino, če želijo pridobiti dobropis, pa lahko stopijo v stik z Adidasom. Potrdilo o nakupu (račun) ni potrebno.

Kopalke iz materiala Infinitex v vseh drugih velikostih, za katere odpoklic ne velja, a imajo napako v kakovosti, je prav tako mogoče vrniti v Adidasove trgovine ali pooblaščenim prodajalcem, pri katerih so izdelke kupili, in bodo prav tako v celoti prejeli povrnjeno kupnino.

Prav tako si lahko potrošniki pomagajo s fotografijami na spletni strani adidas.com, da bi ugotovili, ali obvestilo o umiku izdelkov velja tudi za njihove kopalke, so še sporočili iz omenjenega podjetja.