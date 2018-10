#vodnik Kaj je to IPO?

V zadnjih letih smo lahko večkrat slišali, da so se podjetja odločila za prodajo po metodi IPO. Za to so se odločila velika podjetja iz Silicijeve doline, kot so Facebook, Twitter, Google in Snapchat. Na ta način pa naj bi prodajali tudi delež v NLB. Za kaj torej gre?