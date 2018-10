Predsednik Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) Boris Štefanec je v predstavitvi poročila opozoril, da je bila KPK v letu 2017 pogosto tarča po njegovem prepričanju neutemeljenih kritik in da so bila nesoglasja znotraj KPK v javnosti preveč poudarjena. Dodal je, da se je v KPK po imenovanju novega namestnika predsednika vzpostavila višja stopnja zaupanja.

Štefanec je znova spomnil, da so predsednik KPK in njegova namestnika daleč najslabše plačani funkcionarji v državi, kar je po njegovih besedah najmanj nerazumljivo in nekorektno. Gre pa po njegovem mnenju tudi za napad na neodvisnost KPK, zato je pozval DZ in druge pristojne institucije, naj prisluhnejo opozorilu KPK.

Med drugim se je Štefanec zavzel za sprejetje novega zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. Neustreznost zdajšnjega zakona je po njegovih besedah največji problem delovanja KPK. Člane parlamentarnega odbora za pravosodje pa je znova opomnil, da so poslanci edini državni funkcionarji, ki so še vedno brez kodeksa etike.