Mary Bono je v odstopni izjavi zapisala, da zapušča položaj zaradi osebnih napadov nanjo, zaradi katerih ne more ostati vodja ameriške gimnastike. »Z globokim obžalovanjem in izjemno ljubeznijo do gimnastičnega športa iz spoštovanja do vseh, ki si želijo postati dobri telovadci in telovadke, odstopam s položaja začasne predsednice ameriške gimnastične zveze.«

»Umikam se zaradi osebnih napadov name, zaradi katerih bi trpela tudi ameriška gimnastika, tega pa ne bom dopustila,« je še dejala nekdanja političarka.

Aly Raisman je v nizu tvitov javno obsodila izbor ameriške gimnastične zveze. Zapisala je, da Bonova zaradi povezave z odvetniško družbo Faegre Baker Daniels, ki je ameriški gimnastični zvezi svetovala med spolnim škandalom Nassar, enostavno ne more zasesti mesta predsednice.

Štiriindvajsetletna telovadka, olimpijska prvakinja z OI 2012 in 2016, je obtožila odvetniško firmo, da je »pomagala prikrivati Nassarjeve spolne zlorabe telovadk in skušala preprečiti, da bi te prišle v javnost«.

»Skupaj z reprezentančnimi kolegicami sem leta 2015 prijavila Nassarja ameriški gimnastični zvezi. Zdaj je znano, da je zveza o tem poročala tudi odvetniški družbi Mary Bono že leta 2015, a vseeno je Nassar še naslednjih 13 mesecev zlorabljal otroke?! Zakaj bi najel nekoga, katerega firma je pomagala prikriti zlorabe,« se je v zapisu ogorčeno spraševala Raismanova, ki je le ena od več kot 330 zlorabljenih športnic, kolikor se jih je za zdaj opogumilo razkriti v javnosti.