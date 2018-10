Leta 2009 ga je v prvem krogu kot 27. po vrsti na naboru izbrala ekipa Caroline, a za to ekipo nikol ni zaigral. Philippe je že kot 17 – letnik zaigral v ligi AHL, garderobo pa si je delil s kar nekaj igralci, ki danes igrajo v ligi NHL. Zelo rad odvrže tudi rokavice, v svoji karieri si je prislužil že več kot 800 kazenskih minut.

Številni skavti onkraj luže Philippa opisujejo kot dobrega in hitrega drsalca, ki lahko igra v vseh situacijah, še posebej v igri z igralcem več. Je močan in rad igra na telo. V sezoni 2016/2017 je igranje hokeja za kratek čas opustil, a se je že v naslednji sezoni vrnil.

»V letošnji sezoni pa bi predvsem rad dobro treniral in odigral pomembno vlogo v ekipi in ligi, kjer bo nastopal. To priložnost smo mu ponudili,« so sporočili z Jesenic, Philippe pa je bil ob podpisu pogodbe zelo kratek: »Veseli me, da prihajam na Jesenice in pokažem kaj znam. Fantom želim veliko sreče na prihajajočem kontinentalnem pokalu in se vidimo v naslednjem tednu.«