Civilna tožba tožnice Kathryn Mayorga bo šla pred poroto le v primeru, če državni sodnik ugodi odvetnikom tožnice glede ključnih proceduralnih in zakonskih vprašanj, piše AP.

Druga pot pa vključuje preiskavo, ki jo je nedavno policija spet odprla na prošnjo Mayorge, nekdanje manekenke in učiteljice, ki trdi, da jo je eden najbolj znanih svetovnih športnikov leta 2009 napadel in zlorabil. Po koncu preiskave se bo policija odločila, ali ima podlago za kriminalne obtožbe 33-letnega portugalskega reprezentanta, ki ta čas igra za torinski Juventus.

Odvetniki Mayorge trdijo, da je po domnevnem incidentu pomoč poiskala v bolnišnici, kjer so junija 2009 pobrali tudi dokaze DNK. A preiskavo so nato zaustavili, ker je lasvegaška policija dejala, da je Mayorga napadalca ob prijavi v bolnišnici identificirala le kot evropskega nogometaša - njegovega imena takrat ni razkrila -, poleg tega je zamolčala policiji tudi, kje naj bi do incidenta prišlo.