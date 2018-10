»Adria Airways je družba v zasebni lasti, tako da napovedi ne bom razkrival, zagotovo pa poslovanje letos ne bo pozitivno,« je za časnik dejal Kowarsch, ki slovenskega letalskega prevoznika vodi od februarja. »S temi cenami nafte je to nemogoče,« je dodal in poudaril, da so cene nafte trenutno 31 odstotkov višje kot v enakem času lani.

V skrajnem primeru jim grozi izguba licence za letenje

Po poročanju portala Siol je Adria Airways, ki je od začetka leta 2016 v lasti nemškega finančnega sklada 4K Invest, zaradi slabega finančnega stanja spet pod drobnogledom javne agencije za civilno letalstvo. Agencija je po informacijah portala ugotovila, da je Adria Airways že na zadnji dan lanskega leta izpolnjevala enega od pogojev za insolventnost. Slovenskemu letalskemu prevozniku zato v skrajnem primeru grozi celo izguba licence za letenje. Prizemljitev letal bi Adrio Airways dokončno pahnila v stečaj, navaja Siol.

Kot eno trenutno največjih težav družbe je Kowarsch za Delo navedel pomanjkanje posadk. »Adria Airways je pri povečevanju števila letov narobe načrtovala potrebno število posadk, zato moramo zdaj pohiteti ter usposobiti mnogo novih pilotov in kabinskega osebja,« je dejal in napovedal, da bodo večino teh težav rešili do konca novembra.

To sicer ni le njihova težava, saj vse letalske družbe v Evropi občutijo pomanjkanje posadk, tako pilotov kot kabinskega osebja.

Letos so v Adrii Airways zaposlili dodatnih 100 ljudi, kar je s slovenskega gospodarskega vidika ogromno, je povedal. Več kot 90 od njih je pilotov in kabinskega osebja, nekaj pa jih je zaradi rasti podjetja prišlo še v administracijo.

Pomanjkanje posadk je tudi glavni vzrok za odpovedi in združevanje letov, nad katerimi se že nekaj mesecev pritožujejo potniki Adrie Airways. »Delamo najbolje, da se to ne bo več dogajalo,« je dejal Kowarsch in dodal, da je to katastrofa tudi za letalskega prevoznika, saj so za odškodnine potnikom plačali več sto tisoč evrov.