Po izteku prejšnjega sklica DZ je za nadomestilo plače zaprosilo 24 nekdanjih poslancev, ki se jim ni uspelo znova uvrstiti v parlament in še niso našli nove zaposlitve. Še vedno jih nadomestilo prejema 17.

Med njimi jih deset prihaja iz vrst SMC, ki je po zadnjih državnozborskih volitvah izgubila največ poslancev. Nadomestilo tako prejemajo Kamal Izidor Shaker, Branko Zorman, Danilo Anton Ranc, Dušan Radič, Marjan Dolinšek, Ksenija Korenjak Kramar, Aleksander Kavčič, Teja Ljubič, Andreja Potočnik in Maruša Škopac.

Med tistimi, ki še prejemajo nadomestilo, sta tudi dva nekdanja poslanca DeSUS, Tomaž Gantar in Peter Vilfan. Prav tako nove zaposlitve še niso našli Ljubo Žnidar (SDS), nepovezani poslanci Andrej Čuš, Janko Veber in Franc Laj ter nekdanji poslanec madžarske narodne skupnosti Laszlo Göncz.

Še nekaj pa je takšnih nekdanjih poslancev, ki so novo zaposlitev našli septembra in so nadomestilo prejeli še za del tega mesec. To so Jani Möderndorfer, ki se je v DZ vrnil kot nadomestni poslanec SMC, nekdanja vodja poslancev SMC Simona Kustec Lipicer,Simon Zajc (SMC), Jan Škoberne (SD) in Uroš Prikl (DeSUS).

Določbe zakona o poslancih, ki govorijo o pravici do nadomestila plače, veljajo tudi za ministre in državne sekretarje. Medtem ko nadomestila ne prejema nobeden od nekdanjih ministrov vlade Mira Cerarja, pa je bilo odobreno osmim nekdanjim državnim sekretarjem.

Gre za nekdanje državne sekretarje v kabinetu predsednika vlade Renata Goloba, Antona Žuniča in Mojco Štepic. Do nadomestila do upravičeni še nekdanji sekretarki na ministrstvu za zdravje Ana Medved in Jožica Maučec Zakotnik, nekdanji državni sekretar v vladni službi za razvoj in evropsko kohezijsko politiko Franc Matjaž Zupančič ter nekdanji državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo Klemen Potisek, so za STA pojasnili v uradu vlade za komuniciranje.