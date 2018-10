Edinstven projekt se bo po pisanju francoske tiskovne agencije AFP začel julija in bo ljubiteljem umetnosti ponudil priložnost, da spremljajo očem javnosti praviloma skrit postopek, ki bo mojstrovini nizozemskega slikarja iz leta 1642 vrnil nekdanji sijaj.

»Rembrandtova Nočna straža je ena najbolj slavnih slik na svetu, zato jo moramo ohraniti za prihodnje rodove,« je besede generalnega direktorja muzeja Taca Dibbitsa povzela AFP. Dodal je, da si sliko letno ogleda več kot dva milijona ljudi. »Gre za sliko, ki jo imajo vsi radi, zato menimo, da ima javnost pravico videti, kaj bomo z njo počeli.«

Restavriranje bo potekalo za stekleno steno

Restavracijo, ki jo v napovedujejo kot doslej največjo v zgodovini Rijskmuseuma, bodo izvajali za obsežno stekleno steno, tako da bodo obiskovalci lahko opazovali strokovnjake pri delu. Celoten postopek bo mogoče spremljati tudi prek interneta.

Slika iz leta 1642 je bila naročena za eno izmed amsterdamskih milic in nosi originalni naslov Druščina Fransa Banninga Cocqa in Willema van Ruytenburcha. Oba protagonista sta osrednji figuri na sliki, na kateri je sicer upodobljenih 34 oseb.

V zgodnjem 18. stoletju so sliko prenesli v amsterdamsko mestno hišo. Da bi njene dimenzije ustrezale prostoru, so jo leta 1715 obrezali na dveh straneh, sledilo je čiščenje številnih plasti laka.

Stoletje pozneje so bili storjeni številni poskusi, da bi osvežili lak in odstranili rumenkast ton na sliki. Septembra 1939 so jo zaradi nacistov evakuirali iz Rijksmuseuma skupaj s 30.000 drugimi deli.

Leta 1975 je sliko z nožem napadel brezposelni nizozemski učitelj. Tedaj so jo obsežneje restavrirali, a so sledovi vandalizma deloma vidni še danes. Leta 1990 je sliko nek moški popršil s kislino. Pred kratkim pa se je pojavila nova težava - strokovnjaki so na delih slike opazili bele sence, razlog zanje še raziskujejo.