Osumljeni se je 4. oktobra okoli 3. ure zjutraj z ukradenim avtomobilom z ukradenimi registrskimi tablicami pripeljal do bankomata na Cesti 24. junija v Ljubljani. S plinsko eksplozijo je bankomat razstrelil in tako prišel do notranjosti bankomata. Izmaknil je kasete z manjšo količino denarja.

Z eksplozijo pa je osumljeni povzročil večjo škodo tudi na bližnji trgovini. Po tatvini je 40-letnik s kraja dogodka pobegnil z ukradenim vozilom.

O tatvini so bili nemudoma obveščeni policisti PU Ljubljana, ki so osumljenca kmalu izsledili za Bežigradom. 40-letnik je imel namreč na parkirišču pripravljen drug ukraden avtomobil, ki ga je nameraval uporabiti za nadaljevanje bega. Policisti so mu odvzeli prostost.