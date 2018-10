Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 17, na Primorskem in v vzhodnih krajih do okoli 20 stopinj Celzija. V četrtek bo v notranjosti Slovenije zjutraj in dopoldne nizka oblačnost, ponekod po nižinah bo lahko tudi megleno. Čez dan se bo deloma zjasnilo. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 11, na Primorskem do okoli 14, najvišje dnevne od 16 do 19, na Primorskem do 24 stopinj Celzija.

Obeti: V petek in soboto bo sončno. Zjutraj in deloma dopoldne bo po nekaterih nižinah megla.

Vremenska slika: Nad vzhodno in srednjo Evropo ter nad Balkanom je območje visokega zračnega tlaka, nad srednjo Evropo pa se zadržuje višinsko jedro hladnega zraka. S šibkimi južnimi vetrovi k nam priteka vlažen in topel zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo ponekod na Madžarskem in v notranjosti Hrvaške zmerno, občasno pretežno oblačno. Drugod bo prevladovalo oblačno vreme, iznad severnega Jadrana se bo dež razširil nad sosednje kraje Italije in avstrijske Koroške ter deloma Štajerske. Ob severnem Jadranu bo zapihala večinoma šibka burja. V četrtek bo sprva pretežno oblačno, manj oblačnosti bo v sosednjih krajih Italije in avstrijske Koroške. Čez dan se bo oblačnost počasi umikala proti vzhodu. Predvsem v Kvarnerju bo pihala šibka burja.