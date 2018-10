Slovenska nogometna reprezentanca je po skromnem remiju s Ciprom tik pred sramotnim izpadom v najnižji razred evropskega nogometa. Izbrana vrsta v Stožicah ni popravila vtisa niti po treh zaporednih porazih v ligi narodov, zato je za obstanek v tretjem kakovostnem razredu vse manj možnosti. Če ji bo spodrsnilo tudi novembra proti Norveški in Bolgariji, se bo v prihodnjem ciklusu znašla v nogometni kleti Evrope z eksotičnimi reprezentancami, kot so Andora, Gruzija, Gibraltar, San Marino, Ferski otoki, Kosovo…

Slovenijo pokopala neučinkovitost

Selektor Tomaž Kavčič v skladu z napovedmi ni veliko posegal v začetno enajsterico v primerjavi s sobotno preizkušnjo v Oslu. Na položaj zadnjega vezista se je poleg Krhina preselil Zajc, v napadu je Berić dobil prednost pred Šporarjem, vodenje slovenske igre pa je prevzel Iličić, ki je bil tako zagnan, da si je že po tridesetih sekundah prislužil rumeni karton. Slovenija se je na uvodu tako živahno zaletela proti vratom nasprotnika kot na vseh minulih treh tekmah skupaj. Akcije so si z vseh strani sledile druga za drugo, a so bila ciprska vrata kljub bojevitemu in agresivnemu pristopu domače zasedbe kot začarana. Največjo priložnost je zakockal prav Iličić, ki je žogo z desetih metrov poslal na tribuno.

Ko je Slovencem zmanjkalo idej, so Ciprčani kaznovali domačo neučinkovitost s hitrim protinapadom, ko sta si bila na sredini igrišča preveč v napoto Krhin in Zajc. Na stadionu je zavladala tišina, ko se je Papoulis mimo obeh osrednjih branilcev izstrelil do gola in z natančnim udarcem matiral vratarja Belca, ki je na sedmi tekmi v tem koledarskem letu prejel že enajsti zadetek.

Kavčič je ob polčasu reagiral z menjavo nerazpoloženega Bezjaka z Derviševićem. Slovenskim igralcem je po prejetem golu občutno padla samozavest, zato so bili streli in podaje vse bolj nenatančni. Kavčičevo moštvo je postajalo tako frustrirano in neučakano, da so pogumni Ciprčani zlahka zadrževali prednost iz prvega polčasa in bili celo blizu povišanja vodstva. Ko je bila Slovenija vse bolj obupana in brez igre, se ji je velika priložnost ponudila slabe pol ure pred koncem, ko so gostje po drugem rumenem kartonu Kastanosa ostali le z deseterico. Bojevito razpoloženi Ciprčani so se postavili v bunker, Slovencem pa je vse bolj tekla voda v grlo. Zadetek upanja je deset minut pred koncem uspel Skubicu, a udarnega naleta z izdelanimi akcijami za preobrat ni bilo. Živci so izdali tudi Iličića, ki je tekmo še pred sodnikovim podaljškom končal v slačilnici.