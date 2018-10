Verjetno je mislil v pravnem smislu, saj se je glede na njene trditve in trditve njegovega nekdanjega odvetnika Michaela Cohena na Danielsovo dobesedno spravil že leta 2006 v hotelski sobi v Nevadi. Danielsova mu je to dovolila, ker je računala na vlogo v njegovi oddaji Vajenec, iz česar potem ni bilo nič. Je pa dobila 130.000 dolarjev za molk o razmerju s Trumpom pred volitvami leta 2016.

»Zvezni sodnik je zavrgel tožbo Stormy Daniels proti Trumpu. Trump je upravičen do povrnitve vseh pravdnih stroškov. Odlično, sedaj se lahko spravim na konjski ksiht in njenega tretjerazrednega odvetnika v veliki državi Teksas. Potrdila bo pismo, ki ga je podpisala! O meni ne ve nič, popolna prevara!« je tvitnil predsednik ZDA.

»Tretjerazredni« Michael Avenatti, ki ima politične ambicije, mu seveda ni ostal dolžan. Predsednika je označil za »ostudnega sovražnika žensk, ki spravlja v zadrego celotne ZDA«. Potem ga je še izzval, naj se kar spravi nanj, ker bodo lahko vsemu svetu pokazali, kakšen »popoln pokvarjenec in lažnivec je«.

Oglasila se je tudi Danielsova. »Dame in gospodje, predstavljam vam predsednika ZDA. Znova je pokazal popolno nesposobnost, sovraštvo do žensk in popolno pomanjkanje samokontrole na twitterju.«

Ladies and Gentlemen, may I present your president. In addition to his...umm...shortcomings, he has demonstrated his incompetence, hatred of women and lack of self control on Twitter AGAIN! And perhaps a penchant for bestiality. Game on, Tiny. https://t.co/6DpDD5ELtj