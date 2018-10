Paasilinna je za sabo pustil 35 romanov in 12 nefikcijskih del, prevedenih v vsaj 27 jezikov. Znan je bil po svojem specifičnem humorju, s katerim je duhovito in hkrati realistično opisoval še tako morbidno finsko okolje in se spopadal z bolečimi človeškimi problemi, kot so duševne bolezni, skupinski samomori, marginalizacija in osamljenost.

Paasilinna se je rodil 20. aprila 1942 v Kittiläju na Finskem, v ledeno mrzli pokrajini na Laponskem. Še preden je postal eden najuspešnejših finskih pisateljev je dolga leta delal kot novinar. V obdobju svojega pisateljevanja je prodal okoli deset milijonov knjižnih kopij. Za svoja dela je prejel več finskih in mednarodnih literarnih nagrad, med drugim francosko littéraire air inter leta 1989 in italijansko nagrado Giuseppeja Acerbija leta 1994.

Tudi v Slovenščino je prevedenih veliko njegovih del, med katerimi sta najbolj poznana vsekakor Zajčje leto in od Gozd obešenih lisic. Med njimi so tudi Dedu za petami, Srečni človek, Prikupna struparka, Na lovu za spomini, Župnikov zverinski sovražnik, Tuleči mlinar, Očarljivi skupinski samomor, Rešitelj Surunen in Deset prisrčnih trmoglavk.